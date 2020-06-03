Общество

До 800 тестов на коронавирус в сутки планируют проводить в Псковской области

До 800 тестов на коронавирус планируется проводить в сутки в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с медиками сегодня, 4 июня. «Но этого все равно недостаточно», - заявил глава региона.

Сейчас максимальная возможность - 500 тестов в сутки. Губернатор отметил, что региональные власти планируют обратиться в федеральный центр с вопросом о закупке необходимого для исследований оборудования. По его словам, в данной ситуации вопрос не столько в деньгах, сколько в наличии оборудования, так как оно в дефиците.

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Напомним, в Псковской области у 1066 человек подтвержден коронавирус, выздоровело 394 человека, умерло 10. За весь период в регионе проведено 24743 теста.