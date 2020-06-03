Общество

Дмитрий Михайлов: Существующих мер поддержки медиков в условиях коронавируса недостаточно

Существующих мер поддержки работников учреждений здравоохранения, стоящих на передовой борьбы с коронавирусом, недостаточно. Такое мнение высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове второй секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Дмитрий Михайлов.

Он напомнил, что «оптимизация учреждений здравоохранения, которая началась в начале 2000-х, привела к закрытию "неэффективных" учреждений и к увольнению медперсонала». Как следствие, сократилось количество койко-мест в больницах и численность кадров почти в два раза, резюмировал гость студии.

«Теперь регионы титаническими усилиями опять наращивают численность медработников и количество коек, а также принимают много других "пожарных" мер, чтоб выправить ситуацию», - констатировал Дмитрий Михайлов. Со ссылкой на данные, приведенные в недавнем годовом отчете губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, он подчеркнул, что система здравоохранения Псковской области на данный момент укомплектована кадрами лишь на 49%.

«Мер поддержки недостаточно. Мы предлагаем медикам и жилье, и подъемные, и материальные выплаты, но при этом не учли потери от оптимизации, которая прошла ранее», - отметил Дмитрий Михайлов.

Он также напомнил, что на уровне Госдумы КПРФ предлагала 12 срочных мер поддержки медиков и в защиту граждан. В том числе коммунисты предлагали восстановить Академию медицинских наук и систему ключевых институтов, включить ученых в Госсовет, осуществить импортозамещение в сфере фармакологической промышленности, добиться контроля за оплатой труда, выплатой надбавок премий медработникам.