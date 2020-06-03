Общество

Шесть случаев COVID-19 зарегистрировано на АЗС в Заплюсье

6 заболевших коронавирусом зарегистрировано на автозаправке «Сургутнефтегаз» в Заплюсье. Об этом сообщил Александр Нестерук на совещании с медиками сегодня, 4 июня.

Причины заражения - игнорирование защитных средств и семейный фактор, так как некоторые из работников являются членами одной семьи.

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Напомним, всего в Плюсском районе зафиксировано 37 случаев заболевания. Сейчас район входит в десятку лидеров по количеству заболевших коронавирусом среди всех муниципалитетов Псковской области.

В свою очередь главный внештатный инфекционист Псковской области Ирина Сивачева уточнила, что выявлено 10 человек, контактировавших с зараженными на АЗС в Заплюсье. Все они пройдут тест на коронавирус. По ее словам, из 6 человек зараженных - двое госпитализированы, остальные находятся на домашнем лечении.