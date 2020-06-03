Общество

Более 400 пациентов с коронавирусом лечатся в Псковской горбольнице

634 пациента получают необходимое лечение в Псковской городской больнице. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на совещании с медиками сегодня, 4 июня.

«Это максимальная мощность учреждения», - заявил, в свою очередь, заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Денис Сачков. Из всех заболевших - 411 пациенты с коронавирусом, из этих 411 человек - 264 с коронавирусной пневмонией. «В вопросе с коронавирусной пневмонией мы перешагнули рубеж в 50% и, к сожалению, ситуация нарастает», - сообщил Денис Сачков.

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На данный момент 130 коек развернуто в Псковской межрайонной больнице, 80 коек - в госпитале для ветеранов войн. Таким образом, всего в регионе развернуто 840 коек для лечения коронавирусных больных. Кроме того, в госпитале для ветеранов войн планируется развернуть еще 60 коек.