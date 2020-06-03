Общество

93 пациента с коронавирусом в Псковской области лечатся на дому

93 пациента с коронавирусом в Псковской области находятся на амбулаторном лечении. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на совещании с медиками сегодня, 4 июня.

634 пациента получают необходимое лечение в Псковской городской больнице. Из всех заболевших — 411 пациенты с короновирусом, из них - 264 человека с коронавирусной пневмонией.

Смотрите также Более 400 пациентов с коронавирусом лечатся в Псковской горбольнице

В свою очередь, врач-хирург НИИ им. Склифосовского Олег Черныш добавил, что в Псковской области в большем степени стоит использовать амбулаторное звено, насколько это возможно.

Руководителям медучреждений региона он посоветовал уделить больше внимания соблюдению персоналом необходимых норм безопасности.