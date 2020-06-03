Общество

Кому предлагают самые высокие зарплаты в Псковской области в июне?

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудники hh.ru Северо-Запада проанализировали более 2 654 вакансий, открытых в Псковской области с 1 по 31 мая. Они узнали, как изменился рынок труда в регионе за прошедший месяц, и составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе в начале июня.

В мае работодатели из разных регионов России открыли в Псковской области на 37% больше вакансий, чем за аналогичный месяц прошлого года. Однако позитивных тенденций в динамике предложений о работе за месяц нет: по сравнению с апрелем рынок вакансий сократился почти на треть.

В меньшей степени от последствий коронакризиса на рынке труда пострадали госслужащие, специалисты рабочих профессий, представители сфер добычи сырья, медицины, фармацевтики и производства – за прошедший год число вариантов занятости для них выросло в разы.

Больше всего вакансий в Псковской области в последний весенний месяц этого года на hh.ru было размещено для представителей рабочего персонала (47%), сфер продаж (16%), производства (12%), медицины, фармацевтики (10%), начинающих специалистов (6%), соискателей из сфер строительства, недвижимости, транспорта, логистики, а также производства IT (по 5%).

Если говорить о другой стороне рынка труда – о соискателях, то их активность за год возросла на 9%. При этом число резюме, открытых псковичами за май, оказалось меньше апрельского показателя на 6%. Очевидно, что, помимо кризисных явлений, на рынок труда оказывает влияние сезонность.

Конкуренция на рынке труда наблюдается в сферах строительства, недвижимости, автобизнеса, транспорта и логистики, консультирования, безопасности, производства, медицины, фармацевтики, добычи сырья, страхования, это же касается и кандидатов рабочих специальностей.

Самая напряженная ситуация с точки зрения обострения конкуренции на рынке труда Псковской области сложилась для начинающих специалистов (17,8 резюме на одну активную вакансию), бухгалтеров (12,5), топ-менеджеров и руководителей среднего звена (10).

В 83% вакансий на hh.ru средняя предлагаемая зарплата в Псковской области для специалистов из разных сфер начинается от 30 тысяч рублей.

Рейтинг актуальных вакансий с самой большой заработной платой в Псковской области в начале июня: