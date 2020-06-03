Общество

Не сбавлять оборотов пожелал псковскому губернатору коммунист Дмитрий Михайлов

Не сбавлять оборотов пожелал губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову второй секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Дмитрий Михайлов.

Комментируя в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове итоги работы губернатора за прошлый год, второй секретарь обкома отметил, что «в 2019 году требовался комплекс решительных мер по борьбе с бедностью и повышению доходов жителей региона». «Мы понимаем, что это сложная задача, и имеющаяся характеристика уровня социально-экономического развития региона свидетельствует о том, что такая работа ведется недостаточно эффективно. Но надо отметить, что губернатор пошел нам навстречу, инициируя принятие регионального закона о детях войны, за который мы бились несколько лет. Услышаны и наши вопросы по качеству воды, газификации региона», - констатировал Дмитрий Михайлов.

«Есть положительные сдвиги. Главное - не сбавлять оборотов и продолжать в том же ключе», - пожелал он губернатору.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с отчетом о работе за 2019 год на сессии Псковского областного Собрания 2 июня. Большинство депутатов дали положительную оценку его деятельности.