Общество

Фирма-продавец стройматериалов заплатит крупный штраф за зарастание угодий в Печорах

Обществу с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является оптовая торговля строительными материалами и изделиями, назначен штраф на сумму 200 тысяч рублей. Фирма повторно в течение года не выполнила предписания об устранении нарушений земельного законодательства.

При осмотре земельного участка, расположенного в городском поселении «Печоры», государственные инспекторы управления Россельхознадзора установили, что не были проведены в срок культуртехнические мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью, а также по защите земельного участка от загрязнения отходами производства и потребления правообладателем.

В отношении нарушителя составлен протокол по части 26 статьи 19.5 КоАП РФ. Материалы дела были направлены на рассмотрение мировому судье.

Решением мирового судьи судебного участка № 83 Тверской области юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей и выдано новое предписание, исполнение которого находится на контроле Управления Россельхознадзора.

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям информирует, что в соответствии с частью 26 статьи 19.5 КоАП РФ за повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 25 статьи 19.5 КоАП - невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор, в том числе в отношении земель сельскохозяйственного назначения, или их территориальных органов об устранении нарушений земельного законодательства» предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: