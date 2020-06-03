Общество

Дмитрий Михайлов: Нелепо драпировать мавзолей Ленина на параде в честь 75-летия Победы

Второй секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Дмитрий Михайлов в очередной раз выступил против драпировки мавзолея Ленина в день парада Победы на Красной площади. Свое мнение на этот счет он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Дата парада Победы утверждена - 24 июня, и коммунисты выступают за то, чтобы максимально воссоздать атмосферу парада 1945 года. Тем более, парад пройдет ровно через 75 лет с того легендарного дня - первого парада Победы», - подчеркнул гость студии и наряду с этим выразил возмущение по поводу того, что «каждый год драпируют мавзолей Ленина».

«Если власти опять прибегнут к этому, это будет особо нелепо и кощунственно. Именно от мавзолея 75 лет назад советские воины бросали трофейные 200 штандартов. Поэтому хочется провести аналогию. При советской власти никому в голову не приходило драпировать храм Василия Блаженного или памятник Минину и Пожарскому. Все, что есть на Красной площади, - олицетворение тысячелетней истории нашей страны. И надо чтить нашу историю целиком», - убежден Дмитрий Михайлов.