Общество

Волонтеры помогут доставить передачи ковид-пациентам в Псков из районов области

В региональный волонтерский центр «Единой России» в последнее время поступают обращения с просьбами доставить в больницы Пскова из районов области передачи от родственников госпитализированных ковид-пациентов.

«Многие люди собирались в больницу быстро, кто-то не взял с собой необходимое – сменное белье, очки или зарядное устройство. Также родственники хотят передать находящимся в больницах в областном центре средства гигиены, питьевую воду, книги или какие-то нужные вещи», - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Волонтеры откликнулись на просьбы граждан, чьи родные и близкие проходят лечение от COVID-19 или пневмонии в других городах или районах Псковской области и готовы оказать содействие в передаче им необходимых вещей и продуктов.

«Мы понимаем, что в условиях пандемии коронавируса, возникают большие сложности, связанные с рядом ограничений и соблюдением карантинных мер. Во всех районах Псковской области открыты и работают волонтерские центры, куда могут обратиться люди, нуждающиеся в помощи и поддержке», - отметил секретарь регионального отделения партии, руководитель регионального волонтерского центра «Единой России» Александр Козловский.

Александр Козловский напомнил, что многие проблемы, которые принесла пандемия в марте и апреле, успешно решены. По его словам, маски и дезинфицирующие средства доступны, поступает необходимое оборудование и средства защиты для медиков. «Единая Россия» передала в больницы, дома престарелых и службам социальной защиты 350 тысяч масок, 2 новых автомобиля для врачей, дезинфицирующие средства, 5 холодильников, воду.

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«Новый реанимобиль, оборудованный аппаратом ИВЛ, передаем Псковской областной больнице. Также передаем для медиков на посты скорой медицинской помощи в районах 750 противочумных защитных костюмов. «Единая Россия» в лице нашего сенатора Андрея Турчака, нашего губернатора Михаила Ведерникова и всей администрации Псковской области, сотен партийных волонтеров, тысяч волонтеров проекта "Мы вместе" – делают все, чтобы быть рядом с вами и помогать», - заключил Александр Козловский.