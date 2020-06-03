Общество

Новые окна появились в сельском клубе Себежского района

В помещении клуба в поселке Сутоки Себежского района идут активные ремонтные работы. На сегодняшний день в здании клуба произведена замена окон и идет подготовка к обновлению потолочного покрытия в большом актовом зале.

В настоящий момент заключены необходимые договоры для ремонта полов в клубе и установки новых покрытий на стенах в актовом зале, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации района.

Все работы осуществляются за счет средств муниципального бюджета.

Также проведены мероприятия по благоустройству и ремонту памятного знака в честь Героя Советского Союза Анатолия Мягчилова, расположенного рядом с сельским клубом.