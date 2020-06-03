Общество

Псковичей просят не выбрасывать пакеты с мусором из окон автомобилей

Жителей Псковской области просят не выбрасывать пакеты с мусором из окон автомобилей. Как сообщили в компании «Экопром», вдоль автодорог порой можно увидеть не совсем приятные глазу картины: вместо цветов — пластиковые бутылки, обертки, коробки и другой мусор. При этом по соседству вполне может находиться контейнер, установленный для нужд жителей населенного пункта, через который проходит дорога.

«Дело в том, что данными баками пользуются и проезжающие мимо граждане, причем зачастую мусор выбрасывают прямо из окон машин, не попадая в контейнер. В результате пакеты с отходами остаются лежать на земле вблизи контейнерной площадки», - заметили в компании.

В связи с этим региональный оператор по обращению с ТКО призывает граждан ответственнее относиться к экологии и при наличии контейнера выбрасывать мусор только в него, не допуская образования свалок в окрестностях. Мешки с ТКО, выброшенные мимо бака, могут стать добычей животных, которые разнесут мусор по всей округе, что может негативно сказаться на санитарно-эпидемиологической обстановке, добавили в «Экопроме».

«Помните, выбрасывая мусор в контейнеры, вы вносите небольшую, но значимую лепту в сохранение чистоты нашей планеты», - заключил регоператор.