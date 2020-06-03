Общество

Четвертым заболевшим COVID-19 в Пыталовском районе стала педагог допобразования

Четвертым заболевшим коронавирусом в Пыталовском районе стала житель города Пыталово, педагог одного из учреждений дополнительного образования.

«Последнее общение с коллегами у данного больного было более 15 дней назад, общения с детьми не было ввиду дистанционного обучения. Контактными лицами являются только члены семьи», - сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пыталовского района.

На текущий момент проводятся все необходимые мероприятия. По мнению властей, заражение COVID-19 произошло из-за несоблюдения элементарных требований самоизоляции.

Напомним, в Псковской области у 1066 человек подтвержден коронавирус, выздоровели 394 человека, умерли 10. За весь период в регионе проведено 24 тысячи 743 теста.