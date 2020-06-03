Рособрнадзор ответит в прямом эфире на вопросы о проведении ЕГЭ в 2020 году

«Горячая линия», посвященная проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году, пройдет в ситуационно-информационном центре Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 18 июня, в 10:00. Ее трансляция будет вестись в прямом эфире в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки.
Временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев ответит на вопросы выпускников, их родителей и учителей, касающиеся:
В настоящее время уже принимаются вопросы:
— по электронной почте: ege2020@obrnadzor.gov.ru
— в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте»
Также вопросы можно будет задать в социальной сети «ВКонтакте» во время прямого эфира «горячей линии».