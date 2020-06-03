Общество

Большой ремонт проведут в Пушкиногорской школе в летний период

Глава Пушкиногорского района Александр Баранов посетил среднюю школу имени А. С. Пушкина и осмотрел классы, в которых сделают перепланировку в рамках создания центра «Точка роста».

В рамках национального проекта должны быть проведены ремонтные работы в кабинетах. В период летнего отдыха учеников необходимо сделать «косметический» ремонт и выполнить работы по приведению помещений в соответствие с фирменным стилем центра «Точка роста». Необходимо заменить входные группы, провести электромонтажные работы и эстетический ремонт поверхностей стен, потолка с применением современных материалов.

По нацпроекту классы центра будут оснащены современным компьютерным и техническим оборудованием и мебелью, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пушкиногорского района.

В текущем году в школе также планируется провести капитальный ремонт крыши, окон и школьных туалетов.

Напомним, перепланировка проводится в рамках реализации национального проекта «Образование», федерального проекта «Современная школа» в части создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».