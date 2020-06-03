Общество

На борьбу с борщевиком власти Пушкинских Гор потратят 180 тысяч рублей

Проект бюджета городского поселения «Пушкиногорье» на 2020 год предусматривает 180 тысяч рублей на мероприятия по уничтожению борщевика.

В первой половине июня будут проведены мероприятия по обработке сорняков с использованием химических средств на площади в 5 гектаров, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пушкиногорского района.

Обработка запланирована по следующим адресам:

Пушкинские Горы, улица Западная 0,7 га

Пушкинские Горы, улица Пушкинская 0,7 га

Пушкинские Горы, улица Холодник 0,6 га

Пушкинские Горы, улица Льнозаводская 0,5 га

Пушкиногорский район, деревня Петровское 0,5 га

Пушкиногорский район, деревня Астахново 0,5 га

Пушкиногорский район, деревня Кокорино 0,5 га

Пушкиногорский район, деревня Козляки 0,5 га

Пушкиногорский район, деревня Загоски 0,5 га

Согласно плану мероприятий по уничтожению борщевика, объем финансирования на 2021-2022 годы составляет 360 тысяч рублей - по 180 тысяч в год.