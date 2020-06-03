На борьбу с борщевиком власти Пушкинских Гор потратят 180 тысяч рублей

Проект бюджета городского поселения «Пушкиногорье» на 2020 год предусматривает 180 тысяч рублей на мероприятия по уничтожению борщевика.
В первой половине июня будут проведены мероприятия по обработке сорняков с использованием химических средств на площади в 5 гектаров, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пушкиногорского района.
Обработка запланирована по следующим адресам:
Согласно плану мероприятий по уничтожению борщевика, объем финансирования на 2021-2022 годы составляет 360 тысяч рублей - по 180 тысяч в год.