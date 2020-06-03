Общество

По просьбе псковских депутатов администрация в июне приобретет квартиры для 12 врачей

По просьбе депутатов-единороссов администрация Псковской области в июне приобретет квартиры для 12 врачей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, 14 квартир для врачей Пскова и Великих Лук планирует приобрести администрация региона на средства, выделенные по предложению депутатов фракции «Единая Россия». Аукционы пройдут уже в июне.

Вопрос о том, что делается для улучшения жилищных условий медиков, задал губернатору Михаилу Ведерникову председатель Собрания депутатов Александр Котов в рамках обсуждения озвученного отчёта об итогах работы исполнительной власти в 2019 году. Спикер поблагодарил главу региона за поддержку депутатской инициативы и отметил, что в сложный период пандемии врачи нуждаются в особом внимании.

«В отчёте о работе администрации региона проблема демографии была обозначена как наиболее острая. Конечно, она напрямую связана с работой здравоохранения. По предложению фракции «Единая Россия» было решено направить дополнительно 25 млн рублей на приобретение жилья для медицинских работников с целью укрепления кадрами наших лечебных учреждений. Сколько квартир приобретено и какое количество медицинских работников это жильё уже получило?» - поинтересовался Александр Котов.

Михаил Ведерников сообщил, что на 25 млн рублей, выделенные по инициативе «Единой России», администрация рассчитывает купить 14 квартир – по семь в Пскове и Великих Луках. В Пскове жильё получат 5 участковых терапевтов, анестезиолог-реаниматолог и педиатр. В Великих Луках – 2 участковых педиатра, ревматолог, участковый терапевт, невролог и два эндокринолога.

«С учётом того, что количество членов семьи у каждого врача разное, квартиры подбирали соответствующей площади», - уточнил губернатор.

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Распоряжение подписано, проведение аукционов согласовано. Закупка 5 квартир запланирована на 8 июня, ещё семи на 22 июня. Две квартиры исполнительная власть рассчитывает купить, выиграв средства от экономии и добавив необходимую сумму из резервного фонда.

Губернатор также сообщил, что на предусмотренные изначально в бюджете 6,5 млн рублей уже приобретены две квартиры в Великих Луках и одна в Гдове. В Опочке конкурс не состоялся, но будет объявлен повторно.

Напомним, в начале года депутаты фракции «Единая Россия» приняли решение обратиться к губернатору с предложением о выделении дополнительных 25 млн рублей на приобретение квартир для врачей. Из года в год комитету по здравоохранению удавалось купить лишь две-три квартиры – очередь почти не двигалась. Между тем, ещё в январе 2020 года в систему здравоохранения региона необходимо было привлечь 317 врачей, 60% из которых – медики первичного звена. Михаил Ведерников предложение депутатов-единороссов поддержал, в марте 2020 года Собрание внесло в бюджет региона соответствующие изменения.