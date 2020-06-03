Общество

Елена Полонская о климате в Псковской гордуме, поддержке медиков и помощи волонтеров

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дом Советов», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 3 июня. Гость студии – глава города Пскова Елена Полонская. Ведущий программы, главный редактор радиостанции Максим Костиков обсудил с ней главные успехи и неудачи 2019 года, отчет главы городской администрации Александра Братчикова о работе за прошлый год, результаты нормотворческой деятельности городской Думы и эффективность контрольных выездов на депутатские округа. Кроме того, Елена Полонская рассказала о своей недавней законодательной инициативе о предоставлении детям медиков мест в детских садах в первоочередном порядке и ответила на актуальные вопросы о жизнедеятельности города, которые ей задавали радиослушатели и подписчики группы Псковской Ленты Новостей в социальной сети «ВКонтакте».

Максим Костиков: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Максим Костиков, в прямом эфире программа «Дом Советов». Сегодня мы открываем двери в коридоры власти Псковской городской Думы. Это наш городской парламент, и сегодня у нас в гостях глава города Пскова Елена Полонская. Елена Александровна, добрый день.

Елена Полонская: Добрый день, уважаемый Максим Эдуардович. Добрый день, уважаемые радиослушатели.

Максим Костиков: Мы поговорим о том, чем живет городская Дума, насколько ей близка жизнь псковичей, не оторвались ли наши народные избранники от нашей грешной псковской земли. Обсудим итоги прошлого года, поговорим об успехах и неудачах, проблемах, которые стоят сегодня перед городом.

Удалось мне поймать Елену Александровну в очень интересный момент. Ее коллега, глава городской администрации Александр Братчиков уже отчитался перед депутатами о своей работе, а самой Елене Александровне предстоит сделать это в ближайшее время.

Елена Полонская: Совершенно верно. В конце июня состоится сессия, на которой я должна буду отчитаться о своей работе как перед депутатами, так и перед жителями.

Максим Костиков: Давайте тогда представим, что мы все здесь — депутаты городской Думы. У нас же главный источник власти — это народ. Вот давайте и расскажем о главных ваших успехах и неудачах, что удалось вам сделать за это время на посту сначала и. о. главы города, а потом уже полноправного градоначальника.

Елена Полонская: Самой большой удачей 2019 года стала подготовка и проведение Международных Ганзейских дней. Это работа большой команды администраций города, области, депутатов, губернатора Псковской области. Мы увидели, что в 2019 году значительно увеличился турпоток в наш регион и город, что помогло повысить и доходную часть регионального и муниципального бюджетов. Кроме того, видим, что в рамках подготовки к Ганзе у нас стали реализовываться грандиозные, долгожданные проекты — строительство стадиона «Машиностроитель», ремонт фасадов домов на центральных улицах, ремонт улично-дорожной сети, создание общественных пространств. Это большое и важное достижение, и каждый житель нашего города, я уверена, ощутил на себе преимущества от проведения Ганзейских дней.

Что касается неудач, моя боль — это каждое обращение псковичей, по которому я не могу помочь. Иногда есть объективные причины, по которым я не могу помочь, например, когда вопрос находится в компетенции региональной власти или волонтерских объединений. Но это моя личная головная боль и неудача - когда я не могу помочь человеку. Я получаю удовлетворение от своей работы, когда я могу помочь.

Максим Костиков: Елена Александровна вы работаете не самостоятельно, не одна. Вы в тандеме с городскими депутатами, с администрацией. И, конечно же, было много вопросов, удастся ли вам выстроить работу с Александром Братчиковым. Как складываются ваши рабочие отношения, как проходил процесс притирки, определения функционала, сфер деятельности: кто ходит на одни мероприятия, а кто на другие, кто кого инспектирует? Мы прекрасно помним, что у вашего предшественника Ивана Цецерского не очень легко складывались отношения с некоторыми сити-менеджерами. Были и конфликты.

Елена Полонская: Наше взаимодействие складывается в конструктивном ключе. У нас нет вопросов, кто куда идет и кто кого контролирует. Есть общегородские вопросы, обращения граждан, есть проблемы у псковичей в разных сферах. Мы с ним вместе садимся за стол и обсуждаем, как их решить, кто, где и чем может помочь, какие нужно для этого подключить рычаги. Поэтому мы работаем. Конструктивно работаем на благо нашего родного Пскова. Работы много. Первоочередная задача депутата - не кабинетная работа, а работа на своих округах, работа с жителями, общение с ними. Если на день выйти на свой округ, можно взять себе работы на год вперед и планово ее отрабатывать.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте, Анатолий Степанович меня зовут. Лагерная, 5А. Подскажите, пожалуйста, как можно в рамках ваших полномочий повлиять на «Мехуборку»?

Максим Костиков: Вы имеете в виду на вывоз мусора?

Звонок радиослушателя: Да, потому что «АСПО» стало приучать нас к раздельному вывозу мусора. У нас было два бака и сейчас тоже два, но «Мехуборка» каким-то образом приезжает, грузит этот мусор и сверху другой.

Максим Костиков: Оставьте, пожалуйста, свои контакты нашему звукорежиссеру, потому что к нам в студию придет Сергей Пайст, директор регоператора, и мы обязательно этот вопрос ему адресуем. Елена Александровна, есть что прокомментировать? Много ли нареканий на регоператора?

Елена Полонская: Тут вопрос в том, что люди уже готовы и созрели для того, чтобы осуществлять раздельный сбор мусора, и я вижу, что регоператор устанавливает все больше площадок и корзин для раздельного сбора. Но, конечно, этого недостаточно. Вижу, что бывают и сбои в работе регоператора, когда несвоевременно вывозится мусор. Но отмечу, что, когда я обращаюсь в адрес Сергея Пайста с просьбой вывезти контейнер с мусором, в течение часа этот мусор вывозится. Однако хотелось бы, чтобы эта работа была плановой, а не по звонку.

Максим Костиков: Тем не менее, уважаемые радиослушатели, пользуйтесь этой возможностью обращайтесь к своим депутатам или к главе города. Елена Александровна обещает, что регоператор будет оперативно реагировать на жалобы, когда они выполняют свои функции ненадлежащим образом. Мне кажется, это нормальная практика. Так и должны работать муниципальные власти...

Артем Дубровский спрашивает «ВКонтакте»: «Будут ли приглашаться ландшафтные дизайнеры для благоустройства общественных пространств, парков Пскова и дворовых территорий? Планируется ли реставрация исторических палат, домов купцов?»

И третий вопрос, связанный с велодорожками: «Мы граничим с Евросоюзом, хотелось, чтобы город был благоустроенным и ориентированным не только на автомобилистов, но и на пешеходов».

Елена Полонская: Что касается озеленения, Александр Николаевич над им работает. Есть у него в планах реализация дендропроекта на территории Пскова. Мы видим, что город становится краше, чище, этой весной распустилось большое количество цветов. В бюджете заложены средства на озеленение города, на компенсационные посадки вместо деревьев, которые мы были вынуждены спилить на ремонтируемых улицах.

Кроме того, у нас запланирована акция «Сад Памяти». К сожалению, мы не смогли ее реализовать к 9 мая из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Есть предложение перенести акцию на осень. Даже если ограничения летом снимут, сажать деревья в жару не рекомендуется. А осенью посадим много деревьев. Нам удалось подключить к участию в акции множество спонсоров, и осенью мы увидим в границах Рижского проспекта, улиц Профсоюзной, Кузбасской Дивизии, Балтийской новые, красивые посадки.

Максим Костиков: Елена Александровна, вы уже сказали, что в связи эпидемией многие проекты отодвинуты. Давайте немного поговорим на эту тему. Что делают городские власти, какую помощь оказывают губернатору? Как оцениваете уровень самоизоляции псковичей? Сейчас говорят, у нас серьезные проблемы, в псковском регионе уже более тысячи случаев коронавируса.

Елена Полонская: Что касается самоизоляции, в первые недели, когда была практически остановлена работа предприятий, люди ответственно подходили к самоизоляции и с большим пониманием. Сейчас, конечно, ситуация такова, что многие предприятия работают, люди вынуждены добираться из дома на работу и с работы домой, заходя по пути домой в магазин за продуктами. Мы попали в переходный период - из зимы в весну, потом из весны в лето, людям необходимо покупать себе одежду и обувь.

Конечно, число контактов увеличилось, но хотелось бы обратиться к псковичам и еще раз напомнить им, что, пока мы идем по нарастающей, борьба с коронавирусом не окончена, и меры самоизоляции нужно соблюдать. Хочется обратить внимание мам, чтоб обезопасили своих детей от лишних контактов. Пока же я очень часто наблюдаю, как на детской площадке мамы сидят и обсуждают насущные проблемы, тем самым создавая потенциальную угрозу, прежде всего, своим детям.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте, скажите, пожалуйста, в условиях коронавируса как-то будут отмечаться Дни пушкинской поэзии и русской культуры?

Максим Костиков: Да, хороший вопрос. Праздник традиционно проходит в начале июня. Мы уже пережили 75-летие Победы в условиях карантина. Знаю, что областные власти готовят определенные мероприятия, и в пятницу к нам придет Елизавета Барышникова и расскажет, что планируется со стороны Театрально-концертной дирекции. А как городские власти готовятся?

Елена Полонская: Конечно, в основном все мероприятия пройдут в онлайн-режиме. Парад Победы у нас тоже был отменен, и в основном все мероприятия, посвященные Дню Победы, тоже прошли дистанционно. Они собрали много участников, целые классы объединялись на платформе Zoom, делали поздравления, творческие номера и выкладывали в соцсетях.

Не станут исключением и Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Они тоже пройдут дистанционно. Понимаю всех жителей, которые устали и хотят выйти на улицу, принять участие в массовых мероприятиях, но ограничения, которые сейчас действуют, введены, прежде всего, чтоб обезопасить самих же псковичей и снизить заболеваемость коронавирусом. Уверена, что Театрально-концертная дирекция, областной комитет по культуре, управление культуры Пскова проведут этот праздник на самом высоком уровне, хоть он и пройдет дистанционно.

Максим Костиков: Спасибо. Хотелось бы теперь поговорить о вашей законодательной инициативе, с которой вы выступили на сессии городской Думы 29 мая. На передовой борьбы с коронавирусом находятся медработники. Многие работают круглосуточно. Известно, что у нас и так с медицинскими кадрами проблемы, а в связи с коронавирусом вообще беда. Вы предложили внести изменение в областное законодательство, прописав в нем предоставление мест в детских садах детям медиков в первоочередном порядке. Давайте поговорим об этом.

Елена Полонская: Одно время, когда у нас все было хорошо, мы стали забывать об их роли и значении, а в «коронавирусную» эпоху поняли, что без медработников нам никак. Врачи скорой, первичного звена находятся на передовой, осуществляя первые выезды к заболевшим. И сегодня врачи фактически живут в удаленном режиме, неделями не появляются дома, и их маленькие дети находятся под присмотром родственников или супругов. С полной отдачей медработник может работать лишь тогда, когда понимает, что с его ребенком все хорошо, что он находится в безопасности.

Часто общаюсь с молодыми мамами-медиками, которые вроде и готовы выйти на работу в медучреждение, но не могут, потому что их ребенок стоит в общей очереди в детский сад, а оставить его не с кем. Поэтому я и выступила с инициативой, направленной на устранение дефицита кадров первичного медицинского звена. Надеюсь, областное Собрание поддержит ее, и наши медработники, особенно первичного звена, смогут воспользоваться данными мерами поддержки, и их дети смогут посещать сады вне очереди.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте, Любовь Колосова. Я проживаю в микрорайоне «Псковкирпич», и меня интересует проблема вывоза мусора с окраин. В нашем микрорайоне всего три многоквартирных дома, площадки постоянно забиты, потому что все тащат мусор в эти контейнеры. И постоянный скандал. Плюс ко всему на окраине микрорайон, так называемый нулевой километр. Из года в год несанкционированная свалка, в этом году она уже горела.

Второй вопрос более общий. Я очень люблю Прибалтику, люблю там бывать, и такая охватывает ностальгия, когда приезжаешь в Таллин, на ратушу, а там кондитерская работает еще с советских времен! И чрезвычайно жалко, что у нас исчезла булочная-кондитерская «Лавица», магазин «Техкнига» - реликтовое место в Пскове. Как наши власти относятся к тому, чтобы поддерживать наших коммерсантов, чтобы в городе были такие места, где они могли бы торговать своей продукцией, и чтоб такие места стали постоянными, поддерживались и были не где-то на окраине, а именно в центре?

Елена Полонская: Что касается мусора, хочется, чтоб в прямом эфире господин Пайст ответил на вопросы жителей нашего города. Они действительно актуальные. Что касается окраин, я, например, еженедельно регоператору направляю фотографии переполненных контейнеров в Любятово. В контейнерные площадки, прикрепленные к домам, мусор свозят не только жильцы, но и дачники. Нужно просто пересматривать график вывоза мусора, увеличивая количество вывозов в неделю.

Максим Костиков: То есть вопрос, опять же, к регоператору.

Елена Полонская: Да, к регоператору. И, поверьте, я об этих проблемах знаю и нахожусь в полном взаимодействии с Сергеем Пайстом и все такие обращения ему передаю.

Максим Костиков: А что касается поддержки местного бизнеса, традиционных форм торговли? У нас город действительно захватывается сетевыми магазинами, все унифицируется, и где-то теряются традиционные псковские промыслы, формы, связанные с историей города... Помню, был прекрасный магазин «Гончар», он не смог сохраниться. Уходят формы поддержки, а вместе с ними уходит и сам бизнес.

Елена Полонская: В рамках приграничного сотрудничества наш муниципалитет занимается реконструкцией усадьбы Беклешова на улице Георгиевской, 4, где разместится городской информационно-туристский центр. И на базе нового турцентра и бизнес-инкубатора смогут осуществлять работу наши предприниматели, которые занимаются народным промыслом. Наш завод «Гончар» к реализации этого проекта тоже подключается и сможет там организовать мини-мастерские, проводить мастер-классы и заниматься торговлей.

Максим Костиков: Хорошо. Давайте вернемся к тому, о чем мы говорили до звонка. Как нормотворческая деятельность гордумы развивается? Не отмахиваются ли от вас ваши старшие товарищи - областное Собрание, что это, мол, госпожа Полонская лезет со своими инициативами? У нас же в стране как — высшая власть не очень любит инициативы с мест.

Елена Полонская: Конструктивный диалог есть. Вспоминаю нашу инициативу, которая сначала была просто общественной акцией «Родительская экспертиза», когда родители объединялись, вместе выходили в образовательные учреждения и проверяли там качество питания детей. А сегодня смело можно говорить, что акция переросла в проект, который распространился по всей стране. Мы смогли обратить внимание на проблему питания школьников не только региональной власти. Нашу инициативу поддержали и федеральные власти, в частности, Госдума. И «Единая Россия» нашу инициативу подержала. Сегодня мы видим, что небольшая акция «Родительская экспертиза» стала подпроектом федерального партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья», а также переросла в федеральный закон, регламентирующий качество питания детей в школах и детских садах. Мы также видим огромную поддержку учащихся младших классов, для которых горячее питание теперь будет бесплатным.

Еще один пример того, что нас слышат, - это «Семейные приемные». Эта инициатива тоже родилась в Пскове и впоследствии распространилась по всей стране. Теперь в каждом городе проходят приемы граждан в «Семейных приемных», проводятся консультации по вопросам предоставления льгот, оказывается помощь в оформлении льгот и пособий. То есть с федеральной и региональной властью у нас налажено конструктивное взаимодействие, поэтому все здравые инициативы поддерживаются. Иной раз бывает, что депутаты выходят с инициативами в гордуму, но они носят популистский характер, ничем не подкреплены и не имеют экономического обоснования.

Максим Костиков: Гордума — это место для дискуссий?

Елена Полонская: Да, место для дискуссий. Но каждый вправе выступить с инициативой и принять меры, чтоб она была реализована. Мы пытаемся не хоронить инициативы депутатов в недрах гордумы и даем им возможность их реализовывать.

Максим Костиков: Много вопросов «ВКонтакте», не успею все задать. Спрашивают, в том числе, про управляющие компании, пишут, что часто они не реагируют на замечания жильцов многоквартирных домов. Существуют ли у городских властей механизмы влияния на управляйки? Понятно, что реформа была запущена, и они стали фактически самостоятельными коммерческими структурами, но есть у вас с Александром Братчиковым какие-то рычаги?

Елена Полонская: В ручном режиме разбираемся с каждой управляющей компанией по каждому обращению жителей. Что-то решить удается. В отношении более упрямых управляек, которые не реагируют на обращения граждан и не устраняют проблемы, мы направляем обращения в прокуратуру Пскова. Она оказывает нам помощь. Также у нас есть Контрольное управление администрации Пскова.

Что касается уборки придомовых территорий, меры реагирования в отношении таких управляек предпринимаются. Проводим еженедельный мониторинг качества работы управляющих компаний. Это самый открытый и объективный мониторинг. В гордуме второй месяц работает колл-центр. Выборочно прозваниваем старших по домам и непосредственно от них узнаем о проблемах, которые испытывает тот или иной дом при взаимодействии с управляющей компанией. Поэтому у нас самый объективный рейтинг. Какие-то управляющие компании стали лучше справляться с работой. Управляющая компания «Микрорайон №2+» очень хорошо реагирует на сигналы, еженедельно отчитывается перед нами об устранении проблем. А есть управляющие организации, которые не готовы и игнорируют.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте, я житель вашего округа по улице Коммунальной. Меня зовут Николай. Я уже задавал вам вопрос, и вы на него отвечали - по школе №4. Дети не учатся, а в школе днем и ночью горит свет.

Максим Костиков: Человек выступает за экономию электроэнергии, что похвально с учетом дефицита бюджета. Проводили расследование? Что там за «тайные оргии» проходят? Почему свет-то горит все время?

Елена Полонская: Никаких тайных оргий, конечно, там не проходило. В ходе выездов, которые я делала на основании звонка Николая, мы видели, что много секций дополнительного образования там работали, вторая смена давала большую нагрузку, поэтому уборка школы проходила в очень поздние часы, поэтому свет горел. А вот почему свет горит до сих пор, разберусь. Спасибо огромное Николаю.

Максим Костиков: Пишут наши радиослушатели про участки многодетным семьям. Наталья Горская: «Здравствуйте, Елена Александровна, когда уже будут участки?» Такой вопрос.

Елена Полонская: Предоставлением участков для многодетных по очереди занимается КУГИ. Мы в 2019 году как муниципальное образование провели разработку проекта планировки на Ленинградском шоссе, где мы готовы предоставлять участки, и уже много семьей обращаются в адрес города. Но процедура предоставления участков на территории Пскова проходит путем самопоиска. То есть семье необходимо самой обратиться в УГД с просьбой предоставить земельный участок. В границах Ленинградского шоссе и деревни Солоново сформированы участки, которые можно предоставлять многодетным.

Максим Костиков: А вот пишет нам Татьяна Михайлова: «Здравствуйте, микрорайон Пожигово. Здесь размежевано множество земельных участков для многодетных семей, однако к участкам не подъехать, так как нет дороги от слова "совсем"». Планируется ли строительство дороги в том районе?

Елена Полонская: По Пожигово ситуацией не владею. Попрошу немного времени, обязательно с Татьяной свяжемся и этот вопрос проработаем. Но я с вами согласна, Максим Эдуардович. Это действительно одна из больших проблем. Выделяя участки в каком-то массиве, нужно думать над тем, чтобы там была минимальная инфраструктура, коммуникации и, как минимум, обычная грунтовая дорога. Неоднократно мы поднимали этот вопрос на социальном комитете гордумы и перед администрацией области. Этот вопрос касается и земель в Борисовичах. Много семей получили участки 3-4 года назад, но не имеют возможности подъехать к ним.

Максим Костиков: Хорошо что вы как представитель власти понимаете, что иногда даже самые прекрасные инициативы власти реализуются абы как. Это наша национальная беда.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте. Насколько я знаю, вы многодетная мама, у меня уже внукам по 20 лет. Детский парк каким был, когда мои дети были маленькие в 80-х, таким и остался. Мало того, там построили банк, и получилась утрированная детская площадка. И это областная столица! Это кошмар.

Елена Полонская: Понимаю, о чем идет речь. Все хотят видеть на месте Детского парка, как минимум, «Диво-остров». По новым каруселям, аттракционам Александр Николаевич Братчиков работает. Аварийных на территории парка нет. Происходит либо замена, либо ремонт. Стоит вопрос о том, чтобы увеличить число аттракционов, сделать ремонт колеса обозрения. Надеюсь, скоро оно будет запущено в работу. Уверена, что хороший Детский парк, парк аттракционов необходимо строить с привлечением частных инвестиций. Как яркий пример - «Диво-остров». За счет городского бюджета построить хороший парк невозможно.

Максим Костиков: Дорогие друзья, ждем инвестора. А что касается Зеленого театра, очень много дискуссий, критики. Александр Братчиков сказал, что это временная конструкция: не понравится - переделаем. Как вам эта циклопическая конструкция? Нравится, нет? Спрашиваю вас не только как главу города, но и как жительницу Пскова.

Елена Полонская: Я вспоминаю Ганзейские дни, число отзывов по оформлению центральной сцены, которая была в Кремле (она как раз была построена по такому же типу, как в Зеленом театр), и вспоминаю, как мы посещали с Александром Николаевичем Братчиковым Росток, когда Псков передавал этому городу флаг Ганзы. И Александр Николаевич не даст мне соврать, мы стояли, смотрели на их сцену и я загадала желание: вот было бы хорошо, чтобы у нас в городе была такая же сцена!

Раньше нам приходилось арендовать сценическое оборудование, а сегодня губернатор сделал Пскову потрясающий, дорогой подарок — у нас теперь есть своя сцена, на которой мы сможем проводить крупные общегородские мероприятия, которые станут украшением города и позволят привлекать гостей из других регионов. Я благодарна такому подарку. Наш бюджет не потянул бы такое оборудование.

Звонок радиослушателя: Добрый день, Елена Александровна. Я собственник дачи на Линейной. Скажите, пожалуйста, что с нашим вопросом? В январе были назначены слушания, которые были отложены, потому что было слишком много вопросов по поводу сноса наших дач.

Елена Полонская: Спасибо за вопрос. По улице Линейной я действительно обратилась в адрес главы администрации Пскова Александра Братчикова с просьбой отложить рассмотрение этого вопроса на слушаниях. В мой адрес поступило много обращений от собственников участков. Мы пока не можем проводить слушания из-за ограничений оп коронавирусу, а заинтересованных в их проведении много. Мы их обязательно проведем. Ни один участок, ни один дом не будет снесен без согласования собственников. Буду стоять на стороне собственников участков и уверена, многие депутаты тоже понимают, что вопрос болезненный. Как можно просто так взять и снести дом, в моей голове пока не укладывается.

Максим Костиков: Елена Александровна, хотел бы спросить вас и о работе гордумы. Насколько слаженно в настоящее время работает гордума? Есть ли конструктивный диалог между партиями, представленными в гордуме? Тем более что у вас есть и политические противники, представители оппозиционных партий. С кем у вас диалог, а с кем неразрешимые разногласия? Как в целом оцениваете общественно-политический климат в городском парламенте?

Елена Полонская: Хороший, рабочий, конструктивный климат внутри городского парламента. Есть споры, есть разные взгляды на ту или иную проблему. Иногда у нас жарко проходят комитеты, но на сессии все работают слаженно. Это не оттого, что депутаты пришли «лишь бы руку поднять». Это говорит о том, что вопросы хорошо прорабатываются на фракциях и в комитетах.

Так, перед отчетом главы администрации Пскова были организованы встречи с фракциями, в том числе и с самой малочисленной фракцией «Яблоко», представленной одним депутатом. Дмитрию Пермякову была предоставлена такая возможность, он встречался с Александром Николаевичем, задал ему все интересующие вопросы и получил на них ответы. Это говорит о том, что диалог есть. И даже не фракционному депутату Григорию Турчину такая возможность была представлена, но он от нее отказался.

Максим Костиков: Григорий Турчин и Дмитрий Пермяков — ваши основные оппоненты. Можно ли это так определить?

Елена Полонская: ... Я бы определила их коллегами.

Максим Костиков: В Пскове также создана Общественная палата и Молодежный совет. Многие не понимают, для чего они нужны и есть ли от них какой-то прок. И еще вопрос, как много на них тратится средств?

Елена Полонская: Средства из городского бюджета на их работу не затрачиваются. Для чего они нужны? Для реализации, в первую очередь, общественных проектов и обеспечения качественной работы депутатов. Все, что выносится на комитеты гордумы, в первую очередь должно рассматриваться общественниками. На любой нормативный правовой акт должен быть свежий взгляд общественников. Они представляют интересы жителей нашего города и непосредственно вносят свои коррективы.

Мы видим, что очень большая работа в Пскове идет по внесению изменений в План благоустройства города и, действительно, без совместной работы с общественниками качественные изменения в этот документ практически невозможны. Чтобы внести эти изменения, совместно с администрацией города были созданы большие рабочие группы, в которые вошли, в том числе, и члены нашей Общественной палаты. Они внесли огромное число поправок.

Максим Костиков: Я понял. Общественники нужны. И последний вопрос. Вы также являетесь секретарем городского местного отделения партии «Единая Россия». Принимает ли городская партийная организация какое-то участие в жизни города в условиях пандемии? Реализуете ли вы какие-то проекты?

Елена Полонская: На базе городского отделения партии, по распоряжению Андрея Турчака и Александра Козловского, создан волонтерский центр.

Максим Костиков: Бюджетников туда палкой загнали?

Елена Полонская: Нет, это не бюджетники, это общественники, секретари «первичек», а у нас их в Пскове 90. Практически все секретари «первичек» приняли участие в работе волонтерского центра. Мы занимались доставкой продуктов, помогали пожилым людям доехать из дома до аптеки или поликлиники. Огромное количество масок передали в наш город Андрей Анатольевич и Александр Николаевич, и их распространением как раз занимались волонтеры нашего центра. Маски доставлены в социальные и медицинские учреждения.

«Звонок ветерану» - хорошая акция, было примерно 1,5 тыс. звонков волонтерами нашего центра сделано. Проблемы, которые испытывают ветераны или малолетние узники, которые были озвучены волонтерами, сегодня взяты на контроль, и мы их решаем. Я и сама часто работаю в волонтерском центре. 9 мая я позвонила ветерану, который рассказал, что получил «подарок» от управляющей компании «Тезис» с приглашением в суд. Якобы, он (пожилой человек, скоро ему исполнится 90 лет) задолжал Фонду капремонта. Хотя по федеральному законодательству он от этой платы должен быть освобожден. В суд мы пошли, но пошли вместе с ветераном, юристов тоже направили, и этим вопросом занимаемся.

Максим Костиков: Спасибо. Наше время истекло. Это была Елена Полонская, глава города Пскова. Спасибо, что к нам пришли. Приходите почаще, половину вопросов я не успел вам задать.

Елена Полонская: Те обращения, которые пришли в соцсети, я обязательно у вас их возьму, и если там указана обратная связь, мы обязательно свяжемся с каждым радиослушателем и проработаем все вопросы.

Максим Костиков: Спасибо.