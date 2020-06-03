Общество

Великолукских медиков обеспечили противочумными костюмами

Руководитель фракции «Единой России» в городской Думе, заместитель главы Великих Лук Сергей Агарев передал для врачей и медицинского персонала великолукского поста Псковской станции скорой медицинской помощи 50 противочумных костюмов.

Еще 100 защитных костюмов были переданы в Великолукскую межрайонную больницу. Средства защиты для медиков приобретены на деньги, собранные партийцами, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

«Сегодня медики находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Они, как никто другой, рискуют собственным здоровьем. Поэтому особенно важно сейчас обеспечить их всеми необходимыми средствами защиты, чтобы сохранить их здоровье, чтобы они были в строю, оказывая помощь нашим гражданам. «Единая Россия» оказывает врачам и медицинскому персоналу поддержку в этом вопросе. Переданные партией средства защиты для медиков в условиях, когда заболеваемость коронавирусом в Великих Луках и в Псковской области продолжает оставаться высокой, помогут обеспечить защиту медицинского персонала при работе с коронавирусными пациентами», – отметил Сергей Агарев.

Старший врач великолукского поста Псковской станции скорой медицинской помощи Наталья Захарова и главный врач Великолукской межрайонной больницы Елена Никанорова поблагодарили за поддержку, отметив, что «Единая Россия» приходит на помощь в нужный момент.

В Псковском районе секретарь местного отделения партии Андрей Неофитов передал для медиков скорой помощи, обслуживающих Псковский район, 20 комплектов защитных костюмов. Он отметил, что на переднем крае борьбы с COVID-19 находится руководитель фракции «Единой России» в районном Собрании депутатов Елена Лунгу.

Также в Дедовичах партийцы передали 10 защитных костюмов главврачу районной больницы Наталье Шереметьевой.