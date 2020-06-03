Общество

Глава Роспотребнадзора заявила о неизбежности новой пандемии

Борьба с коронавирусной инфекцией должна помочь подготовить алгоритм действий для реагирования на возможные вспышки инфекций в будущем. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

По ее словам, необходимо извлечь уроки из подобных случаев всего мира, консолидировать, объединить и сделать алгоритм на следующий случай.

Глава Роспотребнадзора отметила, что пока непонятно, какая страна столкнется со следующей вспышкой инфекции. Но то, что это случится, «абсолютно очевидно».

«Алгоритм действий у нас должен быть, алгоритм должен быть не для одной страны, а общий алгоритм, которым мы бы могли пользоваться, или несколько алгоритмов — на разные ситуации, для разных видов инфекций», — подчеркнула Попова.

Она добавила, что опыт в борьбе с лихорадкой Эбола в том числе помог российским специалистам быстро скоординироваться и определить, где их усилия наиболее востребованы.