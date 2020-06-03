Общество

В Дедовичах планируют благоустроить кладбище и проложить к нему дорогу

Администрация поселка Дедовичи заказала разработку проекта устройства кладбища около деревни Красные Горки. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, подрядчик должен подготовить проект благоустройства существующего кладбища в Вязьевской волости, в 220 м севернее деревни Красные Горки.

Общая площадь кладбища – 76 254 кв. м. Генеральный план должен включать поквартальную разбивку территории, проектирование благоустройства, ограждение территории.

Предлагается запроектировать подъездную автомобильную дорогу с асфальтовым покрытием, предусмотреть место для стоянки автотранспорта и устройство контейнерных площадок для сбора ТКО.

Источник финансирования - бюджет муниципального образования «Дедовичи». Работы предстоит выполнить в течение 60 календарных дней.

Начальная цена - 302 тыс. 523 рубля.