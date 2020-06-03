Общество

В УМВД рассказали о способах обращения в полицию

Одна из главных задач органов внутренних дел - регистрация, учет сообщений о преступлениях и происшествиях, соблюдение законности и качества при разрешении этих обращений. В УМВД России по Псковской области разъяснили порядок регистрации сообщений.

Все поступающие сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, вне зависимости от места и времени их совершения, круглосуточно принимаются и регистрируются в дежурных частях органов внутренних дел области.

Каждое заявление должно быть рассмотрено в установленный законом срок (от 3 до 30 суток), с обязательным уведомлением заявителя о принятом решении. Проверка сообщения о происшествии, содержащего признаки преступления, осуществляется в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Однако следует помнить, что за заведомо ложный донос и дачу ложных показаний предусмотрена уголовная ответственность, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

При выявлении нарушений учетно-регистрационной дисциплины, в том числе связанных с отказом в принятии или регистрации сообщения от гражданина, необоснованным принятием решения при рассмотрении сообщения о преступлении или правонарушении, нарушением сроков проверки, принимаются меры по их устранению, а также рассматривается вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, их допустивших. Информацию о непринятом заявлении любой гражданин может сообщить по «телефону доверия» горячей линии МВД России - 8(8112)59-22-33. Кроме того, заявление о совершенном в отношении них противоправном деянии граждане могут подать через Интернет - с помощью электронного сайта УМВД России по Псковской области «60.мвд.рф».

Эффективность работы сотрудников полиции напрямую зависит от активности граждан: лишь своевременное обращение в органы внутренних дел о совершенных противоправных деяниях позволяют правоохранителям действовать быстро, раскрывать по горячим следам преступления и задерживать подозреваемых.