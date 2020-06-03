Общество

Вирус на хвосте: могут ли животные переносить COVID?

Вирус COVID-19 имеет животное происхождение. Об этом предположении сегодня слышали многие. У тех, кто в теме, почти сразу возник вопрос, могут ли домашние животные, вечные спутники человека, быть тем самым переносчиком опасного вируса. «МК в Пскове» решил прояснить ситуацию и связался с несколькими специалистами из городских клиник, чтобы узнать, следует ли остерегаться или особо оберегать четвероногих друзей. Большая часть докторов, сославшись на высокую загруженность, от разговора отказалась. Однако те, с кем побеседовать все-таки удалось, назвали мнение о том, что домашние питомцы могут заразить своих хозяев COVID-19, не более чем выдумкой.

«Это слух, а слухи, действительно, нужно развеивать», - сообщил ветеринар клиники «Любовь и забота» Александр Летунович. С его мнением согласилась и сотрудница ветеринарной аптеки «Каштанка» Ирина Осяпкина. Коронавирусом домашние животные болеют, но у них свои штаммы, пояснила она: «Вируса COVID-19, которого сейчас все так боятся, у животных почти не бывает. Группа коронавирусов довольно большая, и вот у животных они свои. Болеют коронавирусами в основном кошки и собаки, а вот другие мелкие животные, например, попугайчики и хомячки – нет». По словам Ирины Осяпкиной, заразиться животные могут только друг от друга. Что же касается симптомов коронавируса, то они такие же, как и у человека при простуде – насморк, кашель.

Между тем, в комитете по ветеринарии Псковской области пояснили, что коронавирусы распространены и среди животных, и среди людей. Некоторые штаммы этих вирусов могут передаваться между животными и людьми. Но таких очень мало, заверили в профильном комитете, сославшись на исследования Всемирной организации по охране здоровья животных.

«Преобладающий путь передачи COVID-19 – от человека к человеку. Некоторые животные могут заражаться вследствие близкого контакта с инфицированными людьми или другими животными. Но ситуация, при которой COVID-19 передался бы от животного человеку, практически невозможна», - успокоили в профильном комитете и добавили, скорее всего, в самом начале заражения в передаче коронавируса человеку от животного участвовал некий «промежуточный хозяин».

Хозяину животные не опасны, а вот человек может заразить домашних любимцев. Вот почему в случае положительного результата теста на коронавирус владельцу питомца следует ограничить контакты с животным и надеть медицинскую маску, добавили в комитете.

«Необходимо всегда соблюдать основные меры гигиены. Они включают мытье рук до и после нахождения рядом с животными и обращения с ними, их кормом или средствами для ухода за ними и их содержания. Не рекомендуется целовать животных, позволять им себя облизывать и кормить их с рук. А лучше доверить уход за животным другому человеку», - подчеркнули специалисты профильного комитета.