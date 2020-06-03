Общество

Капитальный ремонт уникальных цепных мостов в Острове идет по графику

Капитальный ремонт цепных мостов в Острове оценил заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов. Вместе с ним на объект выехал председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин. На месте их встречали глава Островского района Дмитрий Быстров и представитель подрядной организации - ООО «Строительная компания "Балтийский Берег"» Юрий Хлыстов.

Он рассказал, что на Северном мосту строители приступили к окраске финишный слоем металлических конструкций сооружения. Идет передислокация строительного городка на Южный мост. В ближайшее время подрядчик приступит к земляным работам, формированию конуса устоя, устройству водоотвода и локальных очистных сооружений. Ориентировочно 15 июня рабочие начнут монтировать ортотропные плиты на Южном мосту. Идут работы по очистке пролетного строения, расшивка швов гранита. На объекте трудятся более 90 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Василий Осипов поинтересовался, соблюдается ли график производства работ, и получил от подрядчика утвердительный ответ. По контракту капремонт должен завершиться к концу года.

Цепные мосты через реку Великая в Острове - объект культурного наследия федерального значения «Мост». Это единственные цепные транспортные мосты середины XIX века, сохранившиеся на территории России. Конструкция мостового перехода состоит из двух одинаковых мостов, пересекающих в одном створе оба рукава реки. Вместе с расположенной на острове церковью Николы Чудотворца XVI века, мосты образуют интереснейший, уникальный архитектурный ансамбль.