Общество

Дуб в Пушкинском заповеднике претендует на звание «Российское дерево года»

Псковская область присоединилась к федеральному конкурсу «Российское дерево года». В качестве кандидата на победу региональными экспертами выдвинут древний черешчатый дуб, произрастающий на территории мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина в селе Тригорское Пушкиногорского района Псковской области.

По данным Центра древесных экспертиз, 26-метровому дубу чуть более 200 лет, тем не менее он находится в отличном состоянии. Историки и литературоведы полагают, что именно благодаря этому дереву на свет появились следующие строки: «Гляжу ль на дуб уединенный, // Я мыслю: патриарх лесов // Переживет мой век забвенный, // Как пережил он век отцов…».

Вместе с «Пушкинским» дубом для финала конкурса в 2020 году сертификационной комиссией Всероссийской программы было отобрано еще 11 деревьев из разных регионов России. Победитель будет определен путем открытого общенародного голосования на сайте Всероссийской программы «Деревья - памятники живой природы».

Поддержать дерево, произрастающее в родном крае, можно до 1 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Отметим, что конкурс «Российское дерево года» в России проводится с 2017 года. Он, в свою очередь, является отборочным этапом международного конкурса «Европейское дерево года», который проводится с 2011 года во всех европейских странах и с каждым годом становится все популярнее.