Общество

Минюст предлагает прописать в законе понятие робота-коллектора

Понятие «робот-коллектор» предлагает законодательно закрепить министерство юстиции России. Новация прописана в законопроекте, опубликованном ведомством для общественного обсуждения. Суть идеи заключается в том, что на звонки роботов будут распространяться те же ограничения, что и на звонки живых коллекторов.

В документе уточняется, что автоматизированный интеллектуальный агент («робот-коллектор») - это программное обеспечение для отправки кредитором должнику голосовых сообщений, которое применяет системы генерации и распознавания речи и поддерживает заранее определенные сценарии разговоров с должниками в зависимости от хода ведения диалога.

В начале каждого разговора должнику должно быть сообщено, что ему позвонил автоматизированный интеллектуальный агент. «Ответственность за соблюдение правил совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности, при использовании автоматизированного интеллектуального агента "робота-коллектора" несет использующий его кредитор или представитель кредитора», - говорится в проекте.