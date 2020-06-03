Общество

Сотрудники МЧС обследовали дома в Куньинском районе

Противопожарный рейд прошел в поселке Кунья и деревне Кожино. Профилактическое мероприятие состоялось в рамках сезонной операции «Лето», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС.

В ходе рейда специалисты обследовали три жилых дома, проинструктировали 10 местных жителей по соблюдению требований пожарной безопасности. Также они распространили 10 памяток о мерах пожарной безопасности, 24 листовки на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Памятка при использовании печного оборудования», «Запрет палов травы», «Предупреждение пожаров при эксплуатации электрооборудования».

«При проведении рейда в целях защиты жизни и здоровья личного состава и граждан соблюдались санитарно-гигиенические и противоэпидемические правила, связанные с мероприятиями по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)», - отметили в ведомстве.