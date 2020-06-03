Общество

В псковском ТЦ появились автоматы по продаже масок

Вендинговые аппараты с масками установили на входе в торговый центр «Максимус» в Пскове, пишет «МК в Пскове».

Маски в аппаратах ТЦ стоят вдвое дешевле, чем в среднем в аптеках, - 20 рублей за штуку.

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Напомним, в торговых центрах Пскова открыты продуктовые магазины, центры электроники, аптеки, магазины одежды и обуви с отдельным входом, кафе (с едой навынос), зоомагазины, ателье, химчистки.

В продуктовые магазины разрешено ходить только в масках, а в магазины промтоваров кроме масок нужно еще надевать и перчатки.