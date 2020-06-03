Общество

Поиски пропавшей в Кунье пенсионерки продолжатся 6 июня

Поиски пропавшей в Кунье пенсионерки Нины Панковой продолжатся в субботу, 6 июня. Женщина ушла из дома 24 мая, и до сих о ее местонахождение не установлено, сообщается в группе поискового отряда «След» Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

«В 11.00 собираемся в Кунье на площади перед железнодорожным переездом. Продолжим поиски нашей бабушки», - говорится в сообщении. Всех, кто хочет присоединиться к поискам, просят написать об этом в комментариях.



Требования к волонтерам:

1. Навыки ориентирования на местности и наличие средств навигации.

2. Форма одежды - как в лес. Обязательно при себе иметь маску и перчатки. Лица с признаками ОРВИ и температурой не допускаются.

3. При себе иметь еду и воду (перекус).

4. Неадекватные лица и лица в алкогольном опьянении не допускаются.