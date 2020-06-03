Общество

1163 случая коронавируса зарегистрировано в Псковской области

1163 случая заражения коронавирусом зафиксировано в Псковской области. Об этом сообщили губернатор Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

Всего проведено 25 тысяч 915 исследований на COVID-19. За весь период выздоровели 433 человека, умерли 10.

«Возвращаемся к относительно нормальным значениям по новым случаям коронавируса в сутки. Сегодня +33 при учёте, что продолжается тестирование в выявленных очагах. Как я и говорил: если будут выполняться все рекомендации Роспотребнадзора и организации не будут допускать грубых нарушений противовирусной безопасности, с инфекцией мы справимся в достаточно короткие сроки», - заявил губернатор.