Общество

Названы новые цифры заражения COVID-19 в Пскове и Великих Луках

Число подтвержденных случаев коронавируса в городе Пскове достигло 314, за сутки заболели девять человек. Такие данные опубликовал в своем инстаграм-аккаунте губернатор области Михаил Ведерников.

На втором месте по уровню заболеваемости по-прежнему находится город Великие Луки, где COVID-19 заразились 184 человека. За сутки здесь добавилось семь новых случаев, в Островском районе - три, общее число ковид-больных там достигло 107.

Всего в регионе за сутки зафиксировано 33 новых случая коронавируса, уточнил губернатор.