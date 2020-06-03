Общество

Эмоциональные особенности наций могут влиять на смертность от коронавируса

На течение болезни больных COVID-19 представителей разных народов может повлиять так называемый эффект ноцебо, выяснили ученые. Он заключается в том, что человек ожидает проявления или усиления некого симптома, и его мысли «сбываются». В связи с эпидемией люди каждый день получают массу эмоционально окрашенной информации о коронавирусе, и вполне могут поддаться панике, спровоцировав организм на усугубление протекания заболевания, приводят «Известия» точку зрения ученых. Вследствие этого нарушается ряд процессов в в организме, что может привести к повышению вероятности летального исхода. При этом разницу в реакции на негативные новости обуславливает не только характер, но и его культурная принадлежность человека.

«Восприятие информации о болезнях и здоровье может зависеть от культурных особенностей», - подтвердил завкафедрой физиологии человека и животных МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Каменский. По его словам, эмоциональность действительно зачастую зависит от принадлежности к той или иной нации.

«Южные мужчины (итальянцы, испанцы, греки) гораздо сильнее чувствуют боль, чем северяне - например, норвежцы или шведы. Это говорит о том, что народы по-разному относятся и к информации о заболеваниях, в том числе и в эмоциональном плане», - указал эксперт.

Таким образом, эффект ноцебо может быть одной из причин, влияющих на уровень летальности в разных странах. В том числе, как писали ранее «Известия», и на низкий уровень смертности в России.