Общество

Чиновницу заподозрили в превышении полномочий из-за уничтоженных деревьев

СКР по материалам ФСБ возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении замруководителя департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, замглавы департамента в марте узнал, что работники рекламной компании повредили деревья на проспекте Ленина, но не стал их за это штрафовать. «Более того, чтобы скрыть правонарушение, чиновник дал указание руководству компании полностью уничтожить деревья, что и было незаконно сделано в начале мая», - сказал собеседник агентства.

По его словам, замглавы департамента инкриминируют ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), в городской администрации и офисе рекламной компании прошли обыски.