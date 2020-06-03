Общество

Порховская прокуратура нашла нарушения закона в сфере закупок

В Порховском районе прокуратура выявила нарушения закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокураты Псковской области.

В ходе проверки установлены нарушения в ООО «Экор.Ос», которое осуществляет свою деятельность в сфере обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов. Должностные лица организации не разработали положение о закупках и план их проведения, не утвердили и не опубликовали сведения в единой информационной системе на сайте www.zakupki.gov.ru.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес директора ООО «Экор.Ос» представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. В настоящее время требования нарушения устранены. Должностное лицо, ответственное за работу в этом направлении, привлечено к дисциплинарной ответственности.