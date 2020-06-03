Общество

Территория Остенской школы преобразилась благодаря профсоюзному проекту «Наедине с природой»

Председатель первичной профсоюзной организации Остенской средней общеобразовательной школы (Псковский район) Марина Дроздова рассказала, как преобразился пришкольный участок в рамках реализации профсоюзного социального проекта «Наедине с природой».

«Пришкольный участок — это своего рода «азбука» земли. Раньше практически в каждой школе был свой огород, на котором школьники выращивали различные овощные культуры и зелень. В настоящее время не многие школы сохранили свои пришкольные участки-огороды или не в полном объеме и нефункционально используют их. Вот и наша Остенская школа не стала исключением. Со временем у нас такой участок превратился в полузаброшенный, заросший травой и мелким кустарником, кусочек земли. Наш участок угасал на глазах», - сообщила она.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, ровно год назад, в мае 2019 года, у Марины Дроздовой возникла идея дать пришкольному участку вторую жизнь, чтобы ребята и сотрудники школы видели его ярким и ухоженным. «Не секрет, что на такие перемены всегда нужны деньги. На молодежном профсоюзном слете я узнала, что можно получить грант в СОП Псковском облсовпрофе для воплощения своей идеи и незамедлительно приступила к разработке проекта под названием «Наедине с природой». Он получил одобрение, и нам была выделена необходимая сумма на преображение нашей территории», - рассказала Марина Дроздова.

В рамках реализации проекта участники школьной команды построили короба-грядки, сделали ящик для перегноя, спилили старые деревья, побелили сад, сделали скамейки и стол в школьном огороде, покрасили все деревянные изделия, посадили молодые плодовые деревья, заполнили грядки саженцами , установили беседку и скамейки, обновили клумбы.

«Благодаря дружным и сплоченным действиям нашего коллектива и родителей внешний облик школы стал более привлекательным и ухоженным, появились зоны отдыха для детей и педагогов на территории школы, появился пришкольно-опытный участок для практических работ и занятий под открытым небом, появилась детская площадка для прогулок кратковременной группы пребывания дошкольников. Работа проведена успешно! Благодаря проекту «Наедине с природой» мы смогли не только возродить наш огород, но и сделать пришкольную территорию более яркой и привлекательной», - отметила председатель первичной профсоюзной организации школы.

Марина Дроздова поблагодарила за помощь и проделанную работу председателя Псковского облсовпрофа Ульяну Михайлову, председателя Псковской районной профсоюзной организации работников народного образования и науки РФ Веру Чапчук, заведующего отделом социально-трудовых отношений и проектной деятельности Псковского облсовпрофа, психолога Валерию Мишакову, специалиста отдела социально-трудовых отношений и проектной деятельности облсовпрофа Елену Федорову, выпускницу отделения садово-паркового и ландшафтного строительства Великолукского лесотехнического колледжа Лилию Емельянову.

Особую благодарность председатель первичной профсоюзной организации выразила персоналу Остенской средней школы и родителям учеников. «Коллеги и родители наших детей, без вас я бы не справилась! Спасибо всем за помощь и поддержку», - написала Марина Дроздова.