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Чем занять ребенка на даче: обзор товаров в магазинах, советы и лайфхаки

На даче родители хотят отдохнуть и расслабиться, а дети стремятся познавать мир. Если этот важный для развития процесс не контролировать, то он может повернуть в разрушительное русло.

Поэтому отправляясь на дачу, необходимо продумать план отдыха и для детей. Здесь три варианта. Первый — пойти в магазин и скупить все, что покажется забавным, полезным, интересным. Второй — продумать игры из подручных материалов, чтобы не пихать в багажник переполненный чемодан. Третий — совместить все. ЦДИ посоветовался с опытными родителями и посмотрел, что готовы предложить местные магазины.

Один из вариантов - родителям вместе с детьми построить шалаш или вигвам из веток. Внутрь можно положить коврик, гирлянду на батарейках, любимые игрушки. Также есть множество вариантов игр: с водой, камнями, веревками. Как организовать досуг из подручных средств, а что обязательно купить в детском магазине - читайте в материале ЦДИ.