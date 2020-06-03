Общество

Псковский губернатор заявил о необходимости переходить к штрафам для нарушителей ограничительных мер

Подавляющее большинство жителей региона соблюдают ограничительные меры и ответственно относятся к своему здоровью, однако остаются и нарушители. «Коллективная ответственность в данном случае - это несправедливо. Нужно менять подход и штрафовать нарушителей», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом сегодня, 5 июня.

«Будет справедливо, если полиция перестанет ограничиваться предупреждениями, для тех, кто срывает оградительные ленты, нужно сразу составлять протоколы. Большинство не должно страдать из-за легкомысленности большинства», - сказал глава региона.



В целом, принятых сейчас мер достаточно, нужно следить за их соблюдением, заключил Михаил Ведерников.