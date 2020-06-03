Общество

Самая высокая заболеваемость COVID-19 в регионе зафиксирована в Дновском и Плюсском районах

Самая высокая заболеваемость СOVID-19 в Псковской области зафиксирована в Дновском и Плюсском районах. Об этом заявил главный санитарный врач области Александр Нестерук в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом сегодня, 5 июня.

«Мы уже обошли по заболеваемости Ленинградскую и Тверскую область. Если мы возьмем относительную заболеваемость, то у нас по лидируют Дновский и Плюсский районы, далее идет Островский. В Пскове уровень заболеваемости ниже общеобластного», - заявил Александр Нестерук.

Он отметил, что в области зафиксировано 85 случаев заболевания у приезжих, из них 50 - граждане Киргизии. «В среднем за сутки на 22 неделе было зарегистрировано 43 случая, а на текущей неделе за первые три дня было уже 73 случая. Коэффициент распространения - 1,34, а должен быть меньше единицы», - отметил Александр Нестерук.

По его словам. мого случаев завезено из-за пределов области, но большинство заражений происходит внутри региона. «197 случаев заболевания зафиксировано в медицинских учреждениях, на предприятиях - более 100 случаев. В 14 вспышках пострадал 261 человек. Под наблюдением за весь находились 10 тысяч 212 человек, 1 тысяча 584 человека сейчас наблюдается», - заключил главный санитарный врач.