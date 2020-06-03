Общество

Из-за вспышек коронавируса в Псковской области заболели 38 медработников

На текущий момент в Псковской области зафиксировано 8 действующих вспышек коронавируса в медицинских учреждений. Всего вследствие вспышек в регионе заболели 38 медработников.

«Действующая вспышка в Порховской межрайонной больнице, которая началась с медсестры, работавшей в реанимации, также остается действующей. Медсестра пообщалась со своей знакомой в терапевтическом отделении, далее вспышка перекинулась на все отделение», - рассказал Александр Нестерук. Всего в порховской больнице заболели 30 человек, из них 13 медработников.

Сейчас отделение закрыто. Медперсонал был обеспечен средствами защиты, но использовал их ненадлежащим образом, из-за этого заболевание так распространилось, подчеркнул главный санитарный врач Псковской области.