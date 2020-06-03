Общество

Детские сады частично закрыты в трех городах Псковской области из-за COVID-19

Несколько групп детских садов закрыто на карантин из-за коронавируса в Великих Луках и Опочке. Об этом заявил руководитель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом сегодня, 5 июня.

«В Великих Луках в одном из садов на карантин закрыты две группы из трех до конца следующей недели. В Опочке на карантин закрыто две группы. Проводим проверку», - рассказал Александр Седунов.

Он отметил, что несколько групп в садах закрыто в Пскове. «Во всех садах это отдельные случаи, где источником заболевания были отдельные сотрудники или дети. В Пскове закрыт сад №54, в садах №52 и №39 на самоизоляцию отправлены группы, где было выявлено заболевание у одного из медработников», - уточнил Александр Седунов.

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По его словам, также поступала информация о заболевании одного из сотрудников детского сада в Порхове, но она не подтвердилась. Тест на COVID-19 оказался отрицательным.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал Александра Седунова проводить выездные мероприятия в сады. «Не нужно никого предупреждать о выездах, просто едете и смотрите, тогда все будут соблюдать необходимые меры и будут наготове», - заявил губернатор.