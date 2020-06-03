Общество

В Псковском ковид-центре на аппаратах ИВЛ находятся 7 человек

В Псковском ковид-центре находятся 392 человека с коронавирусом, из них 7 больных подключены к аппаратам ИВЛ, 234 человека - на кислородной поддержке. Об этом заявила руководитель комитета здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом сегодня, 5 июня.

«213 человек в ковид-центре находятся с внебольничной пневмонией, 146 из них с коронавирусом. Сейчас мы видим, что все кислородные подводы, которые были организованы дополнительно были оправданы», - заявила Марина Гаращенко.

По ее словам, в межрайонной больнице с коронавирусом находятся 71 человек, а в госпитале ветеранов войн - 16 человек.