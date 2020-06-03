Общество

Администрация Псковской области оплатит похороны умершего от COVID-19 врача

Администрация Псковской области оплатит расходы на похороны умершего от коронавируса врача-реаниматолога Алексея Поднебесного. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом сегодня, 5 июня.

Заместитель управляющего ГУ-Псковского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Ирина Болотина пояснила, что родственникам умершего врача также будет выплачена установленная страховая компенсация.

«Всего, согласно закону, в данном случае 4 выгодоприобретателя - это жена, двое несовершеннолетних детей и мать доктора. Здесь есть некоторое усложнение - они проживают на территории Украины», - пояснила Ирина Болотина.

Она отметила, что все документы по страховым выплатам подготовлены, однако необходим перевод всех документов с украинского языка, также необходимо все документы нотариально заверить. «Это потребует некоторых средств и времени», - добавила Ирина Болотина.

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Губернатор Псковской области еще раз выразил соболезнования родным и близким врача.

Напомним, Алексей Поднебесный скончался вечером 3 июня. С 13 мая он боролся с болезнью, 21 мая его состояние ухудшилось и его подключили к аппарату ИВЛ. По решению губернатора Михаила Ведерникова медик будет награжден медалью за заслуги перед Псковской областью посмертно.