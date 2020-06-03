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Общество

«Единая Россия» поддержала Новоржевский район в период коронавируса

05.06.2020 11:38|ПсковКомментариев: 2

В Новоржевском районе медикам поста скорой медицинской помощи переданы 20 противочумных костюмов. Средства защиты приобретены на деньги, собранные членами партии «Единая Россия».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, благодаря поддержке сенатора от Псковской области, секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака псковским медикам будет передано 750 защитных костюмов. Их направляют в районы области, где имеется наибольшая потребность. Вопрос проработан с губернатором и областным комитетом по здравоохранению.

«Сегодня медики находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Они, как никто другой, рискуют собственным здоровьем. Поэтому особенно важно сейчас обеспечить их всеми необходимыми средствами защиты», - отметил руководитель фракции «Единой России» в районном Собрании депутатов Николай Соколов.

Также партийцы передали 250 масок в Новоржевскую среднюю школу. Средства защиты необходимы выпускникам и педагогам, которые будут принимать участие в проведении ЕГЭ.

В списке тех, к кому пришла помощь, - отделение реабилитации для несовершеннолетних ГК УСО «Центр социального обслуживания Новоржевского района». Сейчас в нем проживают 7 детей, для которых в рамках совместной акции партии и Фонда «Земляки» передали игрушки.

Подарки ко Дню защиты детей получила и многодетная семья Матвеевых, в которой воспитываются пятеро детей. Поддержать семью в период коронавируса приехал секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский, который выразил слова благодарности родителям за воспитание детей.

К партийцам обратилась за поддержкой глава Выборской волости Ольга Васильева. Она попросила помочь с приобретением и установкой футбольных ворот для ребят, чтобы во время летних каникул они могли заниматься любимым видом спорта. Этой работой займется руководитель фракции «Единой России» в Собрании депутатов Новоржевского района Николай Соколов.

Теги: #Единая Россия #коронавирус #помощь
Источник: Псковская Лента Новостей
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