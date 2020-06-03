Новый сервис МегаФон позволяет слушать подкасты, не расходуя мобильный трафик

МегаФон продолжает расширять экосистему цифровых сервисов и запускает платформу «МегаФон Подкасты». В мобильном приложении для iOS или Android доступны сотни тематических подкастов, лекций и аудиостатей, загружать и прослушивать которые можно, не расходуя мобильный трафик.
Возможность прослушивать звуковой контент в удобное время, не отрываясь от повседневных задач, сделала подкасты популярными во всем мире, и их востребованность постоянно растет. По данным IAB Russia, в 2019 году ежемесячная аудитория слушателей подкастов в России уже превысила 5 млн человек, в 2020 году она вырастет в два раза и достигнет 10,5 млн пользователей.
В базовой версии «МегаФон Подкасты» собраны аудиозаписи известных авторов: юмористические шоу Joe Rogan Experience и «Лайфхакер», популярные лекции по литературе и искусству от студии Arzamas, образовательные проекты TED и BBC – всего более 200 подкастов в 11 категориях, которые можно слушать совершенно бесплатно.
Пользователи приложения могут оформить премиальный доступ к расширенной части сервиса. Помимо бесплатного интернет-трафика при использовании приложения, он позволяет слушать аудиостатьи, лекции и обзоры мировых литературных бестселлеров, многие из которых еще не переведены на русский язык. Оплата подписки производится непосредственно с мобильного счета абонента и составляет 5 рублей в день.
«МегаФон Подкасты» уже доступны для загрузки в Google Play Market и Apple AppStorе. Пользователи приложения могут воспроизводить записи в ускоренном режиме и сохранять их в память смартфона для дальнейшего офлайн-использования даже без доступа к сети интернет. При использовании нескольких устройств коллекция подкастов и история прослушиваний сохраняется в учетной записи абонента.
МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Мы построили самую большую сеть LTE/4G из более чем 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 75,2 млн клиентов.