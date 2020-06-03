Общество

В Пскове дан старт конкурсу детского рисунка «Моя Россия»

В Управлении Росгвардии по Псковской области стартовал конкурс детского рисунка «Моя Россия», приуроченный к отмечаемому 12 июня Дню России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Дети псковских росгвардейцев принимают участие в конкурсе в двух возрастных категориях – с 6 до 11 лет и с 11 до 17 лет.

Рисунки могут быть выполнены акварелью, гуашью, фломастером и карандашом, главное - отразить в работе страну с богатой историей и традициями, ценности нации, верность, честь и мужество.

Конкурсная комиссия отберёт три лучшие работы в каждой возрастной категории. Победители будут отмечены дипломами и сладкими подарками.