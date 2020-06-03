Общество

На закрывающемся с 8 июня участке улицы Герцена в Пскове возможны археологические раскопки

На закрывающемся с 8 июня участке улицы Герцена в городе Пскове не исключается возможность проведения археологических раскопок. Как сообщила Псковской Ленте Новостей директор ГБУК «Археологический центр Псковской области» Марина Кулакова, в рамках работ по реконструкции улицы Леона Поземского при проведении работ будет проводиться археологический надзор.

«Мы пока не знаем, будут раскопки или нет. Как мы говорим, вскрытие покажет», - сказала Марина Кулакова.

«Мы все работы начинаем в рамках надзора, смотрим. Если выявляем участки сохранившегося ненарушенного культурного слоя, то проводим раскопки. Здесь будет то же самое», - пояснила директор Археологического центра.

По ее информации, на участке улицы Герцена от перекрестка с улицей Поземского до дома №5 будет прокладываться участок новой канализации. В середине 1990-х здесь проводились работы по магистральному водопроводу, исследования уже были. В этом месте есть хорошо сохранившийся археологический слой и даже известно о постройках XVII века.

«Сейчас сложно сказать, как это будет совпадать с тем, что планируется делать сейчас. Вполне возможно, что нынешние раскопки подпадут по траншею 1990-х годов, нам бы очень хотелось на это надеяться. Работы, которые проводятся траншейным способом, не дают нам полную картину того, что существовало, при этом все равно изучаем», - добавила Марина Кулакова.

Как сообщалось ранее, в Пскове закроют улицу Герцена. В связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей с 6.00 8 июня до 24.00 20 июля закрывается для движения автотранспорта участок улицы Герцена от улицы Леона Поземского до дома №5.