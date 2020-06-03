Общество

Более 137 тонн кормов для животных прошли ветконтроль на границе в Псковской области

На российско-белорусском и российско-латвийском участках государственной границы в Псковской области проведен ветеринарный контроль 137,3 тонн кормов и кормовых добавок, предназначенных для сельскохозяйственных и декоративных животных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Продукция поступила из Республики Беларусь, Франции, Италии и Китая и проследовала для дальнейшей реализации в Санкт-Петербург, Москву и Псковскую область.

По результатам ветеринарного надзора должностные лица управления не выявили нарушений Единых ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза, вся подконтрольная продукция допущена к ввозу на территорию Российской Федерации.

Всего с начала года при проведении ветеринарного надзора специалисты Россельхознадзора проконтролировали ввоз 48,8 тысяч тонн импортных кормов и кормовых добавок, более 550 тысяч тонн кормов растительного происхождения, экспортируемых из Российской Федерации, и около 156 тысяч тонн кормов, произведенных предприятиями России и других стран ЕАЭС. После прохождения необходимых процедур продукция была направлена в адреса получателей.