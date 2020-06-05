В акции «Судьба человека» призывают принять участие псковичей

До октября волонтеры культуры планируют создать видеокнигу о судьбах поколений военного времени. В ней будут представлены фотографии родственников участников проекта, песни военных лет, отрывки из всенародного любимого рассказа «Судьба человека». Жителей Псковской области призывают принять участие в акции и рассказать о своих родных-участниках Великой Отечественной войны.
Старт акции был дан на Дону, на Родине автора рассказа «Судьба человека», нобелевского лауреата Михаила Шолохова. Инициаторами проведения онлайн-марафона выступили член Общественной палаты Российской Федерации Леонид Шафиров и Евгения Колесникова - директор главной библиотеки Юга России, Донской государственной публичной библиотеки, член Общественной палаты Ростовской области.
Для участия в марафоне необходимо заполнить регистрационную форму, выбрав одну или несколько задач:
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Псковской области, марафон станет частью реализуемого при поддержке ОП РФ федерального проекта «Мое детство - война», включенного администрацией президента страны в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы, а также этапом литературного фестиваля «Узнай Россию. Донское слово», который проводится при поддержке фонда президентских грантов.