Общество

В акции «Судьба человека» призывают принять участие псковичей

До октября волонтеры культуры планируют создать видеокнигу о судьбах поколений военного времени. В ней будут представлены фотографии родственников участников проекта, песни военных лет, отрывки из всенародного любимого рассказа «Судьба человека». Жителей Псковской области призывают принять участие в акции и рассказать о своих родных-участниках Великой Отечественной войны.

Старт акции был дан на Дону, на Родине автора рассказа «Судьба человека», нобелевского лауреата Михаила Шолохова. Инициаторами проведения онлайн-марафона выступили член Общественной палаты Российской Федерации Леонид Шафиров и Евгения Колесникова - директор главной библиотеки Юга России, Донской государственной публичной библиотеки, член Общественной палаты Ростовской области.

Для участия в марафоне необходимо заполнить регистрационную форму, выбрав одну или несколько задач:

прочитать и записать на видео отрывки рассказа «Судьба человека»,

исполнить и записать на видео песни из фильма «Судьба человека» или согласованные с оргкомитетом песни военных лет, а также песни, посвященные детям войны,

представить фотографии военных лет из семейного архива, герои которых могут стать героями живой книги.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Псковской области, марафон станет частью реализуемого при поддержке ОП РФ федерального проекта «Мое детство - война», включенного администрацией президента страны в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы, а также этапом литературного фестиваля «Узнай Россию. Донское слово», который проводится при поддержке фонда президентских грантов.