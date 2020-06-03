Общество

Московские медики готовы помочь в организации ковид-центра в Великих Луках

Московские медики, которые приехали в Псковскую область по поручению президента для помощи в борьбе с коронавирусом, готовы помочь с организацией второго ковид-центра в южной столице региона. Сегодня, 5 июня, они посетят Великие Луки, чтобы посмотреть и оценить возможности существующих лечебных учреждений.

Как сообщает портал «Луки.ру», в первую очередь будет оцениваться поток пациентов, так как в последнее время в Псковской области фиксируется резкий скачок числа заболевших коронавирусом.

«Мы можем помочь в организации этого центра по примеру города Москвы для того, чтобы с самого начала абсолютно четко и верно выполнить зонирование больницы, оформить необходимые санпропускники, шлюзы, которые позволят минимизировать вероятность инфицирования медицинского персонала», - заявил заведующий отрядом бригад специализированной медицинской помощи НИИ СП им. Н. В. Склифосовского Олег Черныш.

Он добавил, что ежедневно бригада медиков совместно с коллегами из Псковской больницы, совершая обход, останавливается отдельно на каждом больном, это необходимо, чтобы определить дальнейшие действия в лечении пациента.