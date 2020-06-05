Общество

В Псковской области проходит акция «Росгвардия. Книги детства»

В рамках всероссийской акции «Росгвардия. Книги детства», приуроченной к Международному дню защиты детей, военнослужащие и сотрудники ведомства на видео рассказывают о своих любимых детских книгах, читают отрывки рассказов, сказок и стихов.

Офицер управления Росгвардии по Псковской области майор Павел Морозов прочитал отрывок из книги «Два капитана», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

«Два капитана» - это приключенческий роман писателя Вениамина Каверина, который был написан им в 1938-1944 годах. Роман выдержал более сотни переизданий. Книга была переведена на многие иностранные языки. Девиз романа - слова «Бороться и искать, найти и не сдаваться».

Отметим, Вениамин Каверин родился в 1902 году в городе Пскове.

«Акцией «Росгвардия. Книги детства» росгвардейцы хотят привлечь внимания детей и их родителей к литературе, на которой выросло несколько поколений, и смысл этих произведений актуален до сих пор», - отметили в ведомстве.